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Новости > Анна Гутьеррес-Рид: оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве украинской операторши Галины Гатчинз

Анна Гутьеррес-Рид: оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве украинской операторши Галины Гатчинз

Агата Кловская
09.03.24 18:48
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Анна Гутьеррес-Рид: оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве украинской операторши Галины Гатчинз
Американский суд признал оружейницу со съемочной площадки фильма «Ржавчина», которую зовут Анна Гутьеррес-Рид, виновной в непреднамеренном убийстве украинской операторши Галины Гатчинз (на фото) в 2021 году. Об этом сообщает BBC.
 
Анна Гутьеррес-Рид была ответственной за огнестрельное оружие на съемочной площадке. Она зарядила револьвер муляжами и по меньшей мере одним боевым патроном, а затем передала оружие актеру Алеку Болдуину, который направил его на Галину Гатчинз и совершил смертельный выстрел.
 
"В этом деле речь идет о постоянных, бесконечных нарушениях техники безопасности, которые привели к смерти человека" , - заявила прокурор.
 
Она назвала оружейницу Анну Гутьеррес-Рид "небрежной", "неосторожной" и "легкомысленной".
 
Прокуроры доказали, что Гутьеррес-Рид привезла на съемочную площадку коробку с боевыми патронами со своего дома. По их словам, эти патроны медленно распространялись по съемочной площадке в течение 12 дней.
 
Наказание для Анны Гутьеррес-Рид озвучат позже.
 
Ранее Алек Болдуин достиг предварительного мирового соглашения с семьей Гатчинз, который утвердил суд. А в январе 2024 ему выдвинули новые обвинения.

Тэги: Алек Болдуин, Анна Гутьеррес-Рид, Галина Гатчинз

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