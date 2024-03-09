Анна Гутьеррес-Рид: оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве украинской операторши Галины Гатчинз

Американский суд признал оружейницу со съемочной площадки фильма «Ржавчина», которую зовут Анна Гутьеррес-Рид, виновной в непреднамеренном убийстве украинской операторши Галины Гатчинз (на фото) в 2021 году. Об этом сообщает BBC.

Анна Гутьеррес-Рид была ответственной за огнестрельное оружие на съемочной площадке. Она зарядила револьвер муляжами и по меньшей мере одним боевым патроном, а затем передала оружие актеру Алеку Болдуину, который направил его на Галину Гатчинз и совершил смертельный выстрел.

"В этом деле речь идет о постоянных, бесконечных нарушениях техники безопасности, которые привели к смерти человека" , - заявила прокурор.

Она назвала оружейницу Анну Гутьеррес-Рид "небрежной", "неосторожной" и "легкомысленной".

Прокуроры доказали, что Гутьеррес-Рид привезла на съемочную площадку коробку с боевыми патронами со своего дома. По их словам, эти патроны медленно распространялись по съемочной площадке в течение 12 дней.

Наказание для Анны Гутьеррес-Рид озвучат позже.

Ранее Алек Болдуин достиг предварительного мирового соглашения с семьей Гатчинз, который утвердил суд. А в январе 2024 ему выдвинули новые обвинения.