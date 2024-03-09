Феликс Черток: «сын авторитета» по прозвищу Седой работает на РФ и дискредитирует днепровский Хабад, - СМИ

Оказывается, до сих пор сущетсвуют кампании, которые частично остались на оккупированном полуострове Крым, однако продолжают работу и на врага, и в Украине. Как сообщает ОРД, такую политику для себя выбрала одна из ведущих компаний по дистрибуции алкоголя — Торговый дом «АВ» и ее владелец Феликс Черток.

Водка Green Day, вина Золотая амфора и Villa Krym (теперь Villa UA) — бренды, которые реализует Торговый дом АВ. Владельцем этих брендов является ПАО «Кетер инвест», а производителем по крайней мере водки «Green Day» — ООО «Виналь» из Днепра. Все эти компании тесно связаны с днепровским бизнесменом Феликсом Чертком. Так, с 2001 по 2005 годы Феликс Черток числился в учредителях «Кетер Инвест», а по состоянию на сегодняшний день тот же Феликс Черток является единственным владельцем упомянутого Торгового дома «АВ».

И «Кетер инвест», и Торговый дом «АВ» имеют отношение к группе «Алеф» одного из крупнейших застройщиков Днепра, участника рейтинга самых богатых украинцев — Вадима Ермолаева. В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Ермолаева и связанной с ним компании АС-Terra International Ltd из Кипра. Официально причина 10-летних санкций не была оглашена, однако известно, что они связаны с продолжением деятельности в оккупированном Крыму и уплатой налогов в РФ.

Удивительно, почему под санкции не попал Феликс Черток, ведь он прямой бизнес-партнер Ермолаева и также имеет непосредственное отношение к компаниям, продолжающим работать в Крыму после его аннексии? Таким вопросом задается ОРД и добавляет, что по информации источников в правоохранительных органах издания Forbes, Феликс Черток уехал из Украины 26 декабря 2023 года, через три дня после введения санкций против его бизнес-партнера.

В 2023 году Феликс Черток был достаточно активен медийно, чего раньше не было замечено. Украинская и европейская пресса писали о нем комплиментарные материалы, а в марте прошлого года Феликс Черток даже заявлял о запуске бренда водки «Ukrainka», пытаясь изображать патриот.

«Тогда же из СМИ почти подчистили материалы о том, что отец Феликса Чертка — Борис, якобы, является известным днепровским криминальным авторитетом по прозвищу Седой и, мол, это именно он устроил сына в алкогольный бизнес. Но есть и другая версия. Что в алкогольный бизнес Чертка привел днепровский Хабад. И курирует весь этот бизнес рав Шмуэль Каминецкий. И это уже реальная хуцпа, во время войны вести бизнес с оккупантом», — также пишет ОРД.