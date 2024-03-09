Юрий Карфик и Кирилл Мамонтов причастны к реализации поддельных сигарет?

Три недели назад на Черновицкой таможне ДБР и таможенники задержали партию поддельных сигарет, перевозимых в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа. Журналисты сообщили, что массовой реализацией контрафакта якобы занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО «Табако Дом».

Как пишет ОРД, установлено, что якобы под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда «ТТ» предприятие Юрия Карфика подпольно производит другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других.

Пишут, что ежемесячный объем производства компании Юрия Карфик — более 7000 коробов (3,5 млн. пачек).

Издание также сообщает, что одним из учредителей ООО «Табако Дом» стал Дмитрий Мишалов — бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко Дмитрий Мишалов фигурировал в ряде уголовных производств по так называемым «сверткам НДС». Также Дмитрий Мишалов якобы помогал Юрию Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных.

«Юрий Карфик широко известен среди „конвертаторов“, совершающих „налоговые скрутки по НДС“. Кроме табачного бизнеса, Карфик является совладельцем ООО ТД „Столичный ювелирный завод“ и в бизнес-среде имеет прозвище „Ювелир“. Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach», — сообщает ОРД.

Отмечается также, что в Украине схемой сбыта контрафактных сигарет, якобы производимых на предприятии Карфика, занимается Кирилл Мамонтов — харьковчанин, живущий в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют Кириллу Мамонтову менять «гелики» (Mercedes G-Class), как перчатки, пишет ОРД.

Черную бухгалтерию сбыта в Украине, по информации СМИ, якобы ведет Юрий Даниляк.