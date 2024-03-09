Александр Кацуба наворовал при Януковиче, сбежал на границу и теперь заваливает Интернет лживым самопиаром, - СМИ

Зкс-замправления «Нафтогаза Украины» Александр Кацуба, который в свое время украл «вышки Бойко», спешно выехал за границу после того, как что-то пошло не так и с него официально не захотели снимать обвинения. К слову, ранее Александр Кацуба сам признался в воровстве и якобы даже заплатил 100 миллионов, чтобы выйти на свободу.

Следствие утверждает, что Александр Кацуба уплатил компании «Универсальное коммерческое общество» на выполнение работ около 285 млн. грн. Александр Кацуба также подписал акты выполненных работ, зная, что они содержат заведомо ложные сведения, а сама компания имеет признаки фиктивности. Также Александра Кацубк обвиняют в махинациях из принадлежащих «Нафтогазу» 3,4 млрд кубометров газа стоимостью 12 млрд грн.

Как пишет Антикоррупционная правда, Александр Кацуба потратил много денег на скупку статей в украинской прессе с заголовками «Бизнесмен предлагает свой план по спасению Украины». И все зря.

Издание отмечает, что теперь и прокуроры, и судьи пытаются держаться подальше от Александра Кацубы, а также отложили вынесение любого решения по его беззаконной апелляции.

Известно также, что Александр Кацуба незаконно покинул Украину 24 октября 2023 года. Сделал он это через пункт Маяки-Удобное на автомобиле в 19:27. После этого Кацуба полетел в Дубай — видимо, чтобы обдумать, как же все-таки создать имидж молодого прогрессивного айтишника, ни разу не воровавшего деньги из бюджета.

Еще и жена прибавила хлопот Александру Кацубе, выставив в соцсети новые фото. Татьяна Гузенко публикует фотографии своего удивительного наряда на фоне нового места жительства — Carrer Cunit 39 в городе Gava. Сюда семейство Кацуб приехало пожить после Монако.