Британцы уверяют, что научились раскрывать преступления в космосе

Эксперты из Стаффордширского университета и университета Халла в Великобритании уверяют, что научились раскрывать преступления в космосе. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что ученые впервые исследовали поведение капель крови в условиях микрогравитации.

Ожидается, что проведенный опыт поможет в новом направлении криминалистики, который касается раскрытию преступлений за пределами нашей планеты.

Ученый-криминалист Зак Ковальске поведал: «Изучение структуры пятен крови может предоставить ценную реконструктивную информацию о преступлении или несчастном случае. Однако мало что известно о том, как жидкая кровь ведет себя в условиях измененной гравитации».

Он добавил: «Это область исследований, хотя и новая, но имеет значение для судебно-медицинских расследований в космосе».

Информируется, что эксперименты проходили на борту модифицированного самолета Boeing 727.

Британцы использовали смесь из 40% и 60% красного пищевого красителя, имитирующую плотность и вязкость человеческой крови.

Профессор Грэм Уильямс отметил: «Из-за отсутствия гравитационного воздействия поверхностное натяжение и сцепление капель крови усиливаются. Это означает, что кровь в космосе имеет более высокую тенденцию прилипать к поверхностям. Применительно к образованию пятен крови это означает, что капли в невесомости распространяются медленнее, а также имеют формы и размеры, которые не характерны для Земли».

Резюмируется, что из-за темпов технологического развития при освоении космоса, потребность в надежных методах криминалистики будет становиться все более важной и приведет к созданию астрокриминалистики.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.