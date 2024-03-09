iOS 17.4: новое обновление iPhone убивает батарею

Владельцы iPhone жалуются на обновление iOS 17.4. Говорят, что батарея разряжается за несколько часов.

Многие отмечают, что заряд после установки iOS 17.4 падает до 40% всего за два часа использования девайса. Некоторые пользователи также заметили, что для полной зарядки смартфона может понадобиться больше четырех часов.

Специалисты рекомендуют после установки iOS 17.4 перезагрузить устройство и обновить все приложения до последних версий. Эти меры должны нормализовать использование оперативной памяти.