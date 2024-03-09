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Новости > Акира Торияма: умер автор знаменитой Dragon Ball

Акира Торияма: умер автор знаменитой Dragon Ball

Александр Панько
09.03.24 09:00
82
Акира Торияма: умер автор знаменитой Dragon Ball
В возрасте 68 лет умер Акира Торияма, автор известной манги Dragon Ball. Об этом сообщает Влучна фраза
 
Причиной смерти художника Акира Торияма стала острая субдуральная гематома.
 
Dragon Ball — одна из самых известных японских франшиз. Манга Акира Торияма печаталась в журнале Shonen Jump на протяжении 11 лет, с 1984 по 1995 годы. Dragon Ball  легла в основу нескольких аниме-адаптаций, фильмов и видеоигр.
 

Тэги: Акира Торияма

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