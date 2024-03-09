Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 423 160 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 9 марта.
Сообщается, что погибли уже 423 160 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 712 танков, 12 823 боевые бронированные машины, 10 428 артиллерийских систем, 1 012 РСЗО, 707 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 041 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 919 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 683 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 666 единиц специальной техники.
Ранее Зеленский согласовал Залужного послом в Британии.