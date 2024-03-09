Елена Жукова и Руперт Мердок: медиамагнат женился на экс-теще Абрамовича

92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на 67-летней бывшей теще Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times.

Представители окружения Мердока сообщили, что он уже помолвлен с Еленой Жуковой, и свадьба состоится в июне в поместье магната в Калифорнии.

Елена Жукова — бывшая жена российского миллиардера Александра Жукова и мать модели Дарьи Жуковой, на которой с 2008 до 2017 года был женат Роман Абрамович.

По данным прессы, пара - Елена Жукова и Руперт Мердок - встречается с лета прошлого года. Они познакомились на вечеринке у одной из бывших жен Мердока, предпринимательницы китайского происхождения Венди Дэн, вскоре после того, как Мердок разорвал помолвку с бывшим капелланом полиции Энн Лесли Смит.

Это будет пятый брак владельца News Corp — одной из самых больших медиа-корпораций мира, в состав которой входят сотни газет и других средств массовой информации по всему миру.