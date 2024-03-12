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Новости > Доказано, что животные тоже умеют дружить

Доказано, что животные тоже умеют дружить

Агата Кловская
12.03.24 06:51
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Доказано, что животные тоже умеют дружить

Биологи из Стокгольмского университета и университета Невшателя в Швеции поведали, как дружат животные. Появились данные их работы.

Ученые изучили эволюцию социальных связей сотрудничества между животными, живущими в группах.

По их словам животные, которые живут в стабильных группах, нередко показывают на своем примере интересное поведение, включая сотрудничество и взаимопомощь.

Известно, что особи внутри этих групп формируют социальные связи или дружбу, характеризующиеся просоциальными действиями, такими как обмен едой.

Шведы рассказали, что социальные контакты внутри дружеских отношений зверей развиваются постепенно.

Уточняется, что неслабые связи характеризуются историей взаимопомощи и недавними совместными занятиями животных.

Выяснилось, сказано в исследовании, что существующие члены группы активно инициируют социальные связи с новыми членами, расширяя социальную сеть внутри стаи или общины.

Поясняется, что это двойное действие – поддержание существующих дружеских отношений и формирование новых – подчеркивает важность социальной сплоченности у животных, живущих в группах.

Профессор Олоф Леймар заявил: «Мы надеемся, что наши результаты вдохновят биологов на дальнейшее изучение динамики социальных связей у различных видов, живущих в группах, включая исследования того, как формируются новые связи».

Ранее мы писали, что канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья.

Тэги: животные, ученые, мир, наука

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