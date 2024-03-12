Стало известно, чем опасен «ленивый глаз»

Эксперты из Калифорнийского университета в США выяснили нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что взрослые, у которых в детстве была амблиопия (так называемый синдром «ленивого глаза», то есть снижение остроты зрения одного или обоих глаз без видимой причины), чаще страдают гипертонией, ожирением и диабетом.

В проделанной работе учитывались данные более 126 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Исследователи собрали данные о состоянии здоровья испытуемых, измерили их рост, вес, уровни сахара и холестерина в крови.

Они также узнали, страдали ли люди в детстве амблиопией.

Оказалось, что из 3 238 участников, которые сообщили о наличии «ленивого глаза» в детстве, у 82,2% было стойкое снижение зрения на один глаз во взрослом возрасте.

Уточняется, что люди, у которых ранее был такой синдром, на 29% и 25% чаще страдали сахарным диабетом и гипертонией соответственно.

Кроме этого, как сообщается, у них была повышена вероятность развития ожирения на 16%.

Резюмируется, что кроме этого такое нарушение зрения коррелирует с более высоким риском сердечного приступа.

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