Названы продукты, которые «уродуют» людей

Эксперты из университета Монпелье поведали, что некоторые продукты могут делать людей менее привлекательными. Появились данные их отчета.

В нем, в частности, сказано, что определенные типы еды способны сделать лицо человека менее привлекательным для окружающих.

Поясняется, что речь идет о продуктах с большим количеством рафинированных углеводов, то есть, например, сладких закусках и другой обработанной пище.

Ученые выбрали 104 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Добровольцам каждый день случайным образом назначали один из двух видов завтрака, один из которых был богат рафинированными углеводами, а второй содержал их мало.

Говорится о том, что через два часа после приема еды людей фотографировали в одних и тех же условиях.

После этого их фото оценивала отдельная группа по критериям общей привлекательности.

Выяснилось, что люди, которые завтракали едой с высоким гликемическим индексом (богатой рафинированными углеводами), были менее привлекательными, чем те, кто употреблял пищу с низким гликемическим индексом.

Примечательно, что данный эффект наблюдался независимо от пола.

Французы считают, что это может быть связано с физиологическими эффектами гипогликемии (низкого уровня сахара в крови), такими как изменения кровообращения кожи и цвета лица, которые происходят после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом.

В то же время, изучая хроническое потребление рафинированных углеводов с помощью измерения гликемической нагрузки, они узнали о том, что более высокое потребление энергии за завтраком было связано с повышенной привлекательностью как для мужчин, так и для женщин.

Предполагается, что это может быть связано с тем, что продукты с высоким содержанием жиров и белков не вызывают быстрых гликемическим реакций и тем самым повышают воспринимаемую привлекательность.

В то же время, поясняют исследователи, регулярное употребление рафинированных углеводов, особенно во время полдника и перекусов между приемами пищи, обычно было связано со снижением привлекательности.

Резюмируется, что такой эффект вызван долгосрочными физиологическими последствиями высокой гликемической нагрузки, такими как гиперинсулинемия, которая способна влиять на уровень половых гормонов и впоследствии сказываться на вторичных половых признаках.

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