Стало известно, чем опасна близорукость у детей

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии рассказали, чем опасна близорукость у детей. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что нарушения сна могут быть пагубным побочным эффектом близорукости у детей.

Ученые в ходе своей работы проанализировали различия во времени выработки мелатонина (известного как гормон сна), характеристиках сна и когнитивных функциях у 26 близоруких и 14 не близоруких детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Как сказано в выводах, качественный сон полезен для развития глаз ребенка, а воздействие дневного света связано с выработкой мелатонина, дофамина и других регуляторов, которые помогают регулировать циркадные ритмы.

Выяснилось, что у близоруких детей выработка мелатонина ночью снижена. По этой причине у них чаще наблюдались нарушения циркадных ритмов: трудности со своевременным засыпанием и пробуждением.

Говорится, что дети с миопией демонстрировали снижение качества сна, о чем свидетельствовали частые ночные пробуждения.

Резюмируется, что воздействие солнечного света в ходе игр на улице может наладить сон детей.

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