Пескову померещились американские танки на территории России

США вроде бы уже ведут войну против России, а американские танки ездят по «российской территории». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 марта.

«Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо», — заявил он.

По словам Пескова, танки «ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем, и мы будем их уничтожать дальше».

«И если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — продолжил Песков.

Напомним, Кремль пригрозил НАТО в ответ на слова Макрона.