Война в Украине: ситуация на фронтах на 6 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 6 марта.

За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Россияне нанесли 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершили 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив БпЛА типа Shahed. По предварительной информации, силами ПВО уничтожены 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры уточняется.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Кисловка, Митрофановка Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области; Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Сказано, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 6 атак России в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 23 атаки противника в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

Уточняется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где противник 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Военные говорят, что на Ореховском направлении противник провел 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

Украинцам поведали, что на Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем продолжают удержание позиций. Так, за прошедшие сутки, россияне осуществили 3 безуспешных штурмовых действия.

Добавим, что подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль проекта 22160 «Сергей Котов».

Также за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Ранее появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море.