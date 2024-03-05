В приложении «Дія» случился масштабный сбой

Приложение госуслуг «Дія» перестало работать. Это произошло сегодня, 5 марта.

В частности, при попытке авторизоваться сплывает окно с сообщением «К сожалению, произошла ошибка». Пользователи в сети пишут об вероятном сбое в работе приложения.

Спустя некоторое время сообщили о возобновлении работы приложения.

«Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает как всегда», — говорится в сообщении.

Напомним, в «Дії» планируют запустить чат-бот на основе искусственного интеллекта.