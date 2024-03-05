Депутаты отменили заседания в Раде из-за бунта оппозиционеров?

В Верховной Раде отменили заседание на текущей пленарной неделе. Об этом сообщают сразу несколько собеседников в парламенте.

«Официальная причина — нужно сформулировать отчет для Конгресса США», — рассказал один из источников.

Указано, что для этого значительная часть нардепов от Слуги народа планирует рабочую командировку в пределах Украины, которая будет касаться военных и оборонных вопросов.

Но издание утверждает, что настоящая причина переноса заседаний — «бунт оппозиционных фракций».

«Причина — парламентский кризис. Оппозиция грозится ставить все свои поправки и тормозить рассмотрение любых инициатив в зале, пока им не начнут давать разрешение на заграничные поездки и командировки», — заявил один из нардепов.

Информацию о перенесении заседаний подтвердил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

«Сегодня коалиция отменяет три дня голосования. Фактически Рада не будет заседать месяц», — сообщил он.

По его словам, в повестке дня у парламента было много важных законов: социальные, образовательные, военные и как минимум 10 ратификаций.

Напомним, в Украине решили на треть сократить количество министерств.