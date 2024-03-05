ВОЗ бьет тревогу из-за продовольственной ситуации в Секторе Газа

В Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбить Израиль, ухудшается ситуация с продовольствием. Об этом сообщал представитель ВОЗ в палестинском анклаве Ричард Пеперкорн на брифинге в Женеве.

Он сказал: «Пока еще невозможно официально объявить, что в Секторе Газа голод, это технический вопрос».

Впрочем, чиновник добавил: «Это не меняет того факта, что ситуация с продовольствием критическая, что тем более удивительно, если вспомнить, что в анклаве, который производил всевозможные продукты, никогда не было проблем с продовольствием».

В ВОЗ подчеркивают: «Скорость, с которой ситуация ухудшилась за такой короткий промежуток времени, беспрецедентна».

Ранее мы писали, что в Секторе Газа больные дети умирают без еды и воды.