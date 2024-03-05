Китай решил значительно нарастить свою военную мощь в этом году

Китай собрался серьезно усилить свою военную мощь в 2024-м году. Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны.

В нем, среди прочего, сказано: «Требуется всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, на основе единого планирования укреплять боеготовность, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, решительно стоять на страже суверенитета, безопасности и интересов развития нашего государства».

Кроме этого акцентируется внимание на необходимости формирования современной системы военного управления, а также ускорения темпов осуществления крупных проектов по развитию национальной обороны.

Говорится о том, что правительства всех уровней должны оказывать полную поддержку строительству национальной обороны и вооруженных сил.

Подчеркивается: «Необходимо укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал, оптимизировать систему оборонной науки, техники и промышленности, а также их размещение, усиливать оборонное просвещение, оборонную мобилизацию и создание резервных сил».

При этом Китай в этом году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов).

Добавим, что в прошлом году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов).

Ранее Китай сделал еще одно расплывчатое заявление по поводу войны в Украине.