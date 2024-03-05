Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Маск лишился титула самого богатого человека мира

Маск лишился титула самого богатого человека мира

Агата Кловская
05.03.24 14:53
105
Маск лишился титула самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска и впервые с осени 2021 года поднявшись на вершину индекса миллиардеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В понедельник, 4 марта, чистый капитал Безоса составил 200 миллиардов долларов. Личное состояние Маска составило 198 миллиардов долларов, а главы LVMH Бернара Арно — 197 миллиардов долларов.

В последние годы Маск, Арно и Безос сменяли друг друга на вершине рейтинга, который оценивает личное состояние на основе изменений на рынках, в экономике и других отчетах.

Безос сколотил значительную часть своего состояния благодаря гиганту электронной коммерции Amazon, который он основал в 1994 году из своего гаража в Сиэтле. Он также основал космическую компанию Blue Origin и купил газету Washington Post за 250 миллионов долларов.

Он возвращает себе неофициальный титул самого богатого человека в мире в то время, когда он продает часть своих акций Amazon. За последние недели Безос продал акции Amazon на сумму более 8,5 миллиарда долларов, что может иметь налоговые мотивы.

Безос, который сейчас является исполнительным главой совета директоров Amazon, в прошлом году приобрел недвижимость в Майами и проводит время на своей суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов вместе со своим партнером Лореном Санчесом. В 2024 году его состояние увеличится примерно на 23 миллиарда долларов.

Чистая стоимость Маска в этом году снизилась на 31 миллиард долларов, поскольку акции его компании Tesla, производящей электромобили, упали на 24% за последний год.

В начале этого года судья нанесла удар по Маску, отменив решение о выплате ему вознаграждения за работу в Tesla, сумма которого достигала 55,8 миллиарда долларов. Судья в Делавэре заявил, что процесс утверждения пакета был глубоко ошибочным.

Для руководителей и основателей компаний их чистая стоимость, как правило, хотя бы частично связана с акциями их предприятий. Волатильность акций и других активов может повлиять на показатели их благосостояния, поэтому определить их точную стоимость может быть непросто.

Напомним, Маск вновь крайне неоднозначно высказался о войне в Украине.

Тэги: рейтинг, Илон Маск, Джефф Безос

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии
03.03.24 18:06

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.03.24 15:49

Депутаты отменили заседания в Раде из-за бунта оппозиционеров?

05.03.24 15:26

Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи

05.03.24 15:15

В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке

05.03.24 14:23

Польские фермеры до конца апреля продлили блокаду украинской границы

05.03.24 14:17

ВОЗ бьет тревогу из-за продовольственной ситуации в Секторе Газа

05.03.24 14:11

Стало известно, пойдет ли жена Обамы в президенты США

05.03.24 14:02

Китай решил значительно нарастить свою военную мощь в этом году

05.03.24 13:40

Байден еще на год продлил санкции против РФ

05.03.24 13:18

Американские самолеты F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины, — СМИ

05.03.24 15:49

Депутаты отменили заседания в Раде из-за бунта оппозиционеров?

05.03.24 13:18

Американские самолеты F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины, — СМИ

05.03.24 11:37

Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море

05.03.24 10:36

В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза

05.03.24 09:43

ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

05.03.24 09:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

04.03.24 12:17

В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

04.03.24 11:37

Цена биткоина перевалила за $65 тысяч

04.03.24 10:35

На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

04.03.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

29.02.24 08:35

Байден прошел обследование и рассказал о своем здоровье

01.03.24 10:50

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

01.03.24 10:43

Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

01.03.24 10:19

Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

29.02.24 15:03

Американский кардиолог рассказал, какие тренировки могут навредить сердцу

28.02.24 17:27

Стало известно, в каких городах мира покупают недвижимость богачи

27.02.24 16:54

В Запорожье усилят проверки документов

29.02.24 23:50

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта

28.02.24 15:15

В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе

28.02.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат

Фото и Видео
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза
В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза
Появилось видео с места крушения самолета в США – погибли люди
Появилось видео с места крушения самолета в США – погибли люди
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Украинские военные сняли НЛО
Украинские военные сняли НЛО
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.