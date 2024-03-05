Польские фермеры до конца апреля продлили блокаду украинской границы

Польские фермеры сообщили, что продлевают протесты на границе с Украиной до 30 апреля. Об этом говорится в соответствующем документе.

Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

«Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек», — говорится в сообщении.

Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте «Гребенное — Рава Русская».

«Цель общественного собрания — ликвидация „Зеленого соглашения“, ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, Шмыгаль назвал причину бед польських фермеров.