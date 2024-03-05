Байден еще на год продлил санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.

Об этом свидетельствует указ американского президента, опубликованный на сайте Белого дома. Примечательно, что чрезвычайное положение в связи с российской агрессией против Украины было введено еще 6 марта 2014 года еще тогдашним президентом США Бараком Обамой, после чего его несколько раз продлевали.

Дополнительные санкции против РФ были введены также в декабре 2014 года и сентябре 2018 года.

«Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки. По этой причине чрезвычайное положение должно оставаться в силе после 6 марта 2024 года», — говорится в указе.

Напомним, США ввели масштабный пакет санкций против России.