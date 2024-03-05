Американские самолеты F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины, — СМИ

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины. Целью этих миссий является определение точного местоположения российских зенитно-ракетных комплексов.

«В ходе недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО», — цитирует главу военного ведомства Сингапура bulgarianmilitary.com.

Портал напоминает, что о подобном случае использования F-35 в поддержку Украины сообщалось в апреле прошлого года. Тогда американский пилот рассказал, что пилотируемый им F-35 использовался для определения местоположения российской системы С-300, расположенной недалеко от белорусско-украинской границы.

Отмечается, что источник военного министерства Сингапура описывает этот самолет как «радиоэлектронный пылесос», передовой инструмент, способный собирать огромное количество информации.

«Названные военным ведомством радиоэлектронными „пылесосами“, F-35 оснащены самым современным оборудованием, помогающим собирать разнообразные разведывательные данные. Сюда входят радар AFAR APG-81, система радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 и электрооптическая система EOTS. Проще говоря, F-35 — это дополнительный компонент, который был добавлен к сложной сети платформ и датчиков, которые в настоящее время используются западными странами во главе с США для предоставления Украине важной разведывательной информации», — говорится в публикации.

Несмотря на расширенные возможности F-35, позволяющие ему обнаруживать и идентифицировать системы противника, бывают ситуации, когда этот функционал не всегда дает результат. В частности, во время прошлого такого инцидента пилот F-35 не смог обнаружить установку С-300. Тогда он утверждал, что это связано с тем, что российская ПВО находится в «режиме боевого резерва» — довольно необычном режиме, в котором радары С-300 остаются пассивными, тем самым собирая данные, не излучая их.

Напомним, истребитель F-35 A Lightning II разбился в США.