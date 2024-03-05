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Новости > Фигурант дела об утечке тайных документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы

Фигурант дела об утечке тайных документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы

Агата Кловская
05.03.24 12:23
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Фигурант дела об утечке тайных документов Пентагона согласился на 16 лет тюрьмы

Экс-военнослужащий нацгвардии штата Массачусетс 22-летний Джек Тейшейра признал вину по делу об утечке тайных документов Пентагона и согласился на 16-летнее тюремное заключение. Об этом сообщает ABC News.

Согласно соглашению со следствием о признании вины, которую Тейшейра подписал и которую подали в суд, он согласился признать вину по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации, составляющей гостайну.

Прокуроры согласились не объявлять ему дополнительных обвинений по закону о шпионаже.

В рамках соглашения о признании вины Тейшейра должен явиться на допрос в Министерство обороны и Министерство юстиции США, а также передать все секретные материалы, которые еще могут остаться в его распоряжении.

Напомним, в апреле минувшего года был задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона.

Тэги: тюрьма, Пентагон, Джек Тейшейра

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