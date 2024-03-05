В РФ заговорили о «незавершенной денацификации» Германии. Берлин отреагировал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях «Всемирного фестиваля молодежи», что перехваченные переговоры немецких офицеров показали «незавершенность денацификации» Германии.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца», — сказала она.

По ее словам, «если этот процесс не будет остановлен», это приведет к «страшным последствиям для самой Германии».

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Германия не впервые слышит от представителей России заявления о «денацификации» и не поддается на эти запугивания, сообщает Deutsche Welle.

«Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя», — сказал Вагнер.

Также официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, назвал слова представителя МИД России абсурдом.

Напомним, у Германии уже есть сценарий вероятного нападения России.