Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи

Одиозный американский журналист Такер Карлсон сделал очередное резонансное заявление. В ролике на своем сайте он предрек крах США.

Такер Карлсон среди прочего, отметил: «Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти двух тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан».

Он добавил: «Принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона – по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена».

Журналист отметил, что число нелегалов в стране превышает население 32 штатов.

Ранее Такер Карлсон сделал неожиданное признание об интервью с Путиным.