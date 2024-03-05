Китайцы рассказали, стоит ли сюсюкаться с маленькими детьми

Ученые из Гонконгского университета в Китае узнали, полезно ли сюсюкаться с маленькими детьми. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что обращение к детям ясельного возраста с помощью сюсюканья полезно для их когнитивного развития.

Поясняется, что детский лепет или ориентированная на ребенка речь представляет собой упрощенную форму языка, используемую взрослыми при разговоре с младенцами.

Сообщается, что для нее характерен более высокий тон, медленный темп, преувеличенная интонация, упрощенный словарный запас и структура предложений.

Принято считать, что детский лепет привлекает внимание ребенка, помогает овладеть языком и укрепляет эмоциональную связь между ребенком и взрослым.

Специалисты информируют, что данный тип речи помогает малышам изучать звуки и ритмы своего языка, что облегчает им понимание и произнесение слов по мере их роста.

В то же время, по их словам, нейронные механизмы, с помощью которых детский лепет способствует изучению слов у малышей, были плохо изучены.

В ходе опыта исследователи использовали функциональную спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона для регистрации активности мозга. Всего в этом эксперименте принял участие 27 малышей в возрасте от 15 до 20 месяцев, а также их родители.

Выяснилось, что использование взрослыми детского лепета привело к более высокому тону и увеличению концентрации внимания малышей по сравнению с использованием обычного разговора, хотя тесты на распознавание слов не показали существенной разницы в результатах обучения между двумя типами речи.

Также оказалось, что разговор с детьми вызывает значительно более сильные нервные реакции в левой дорсолатеральной префронтальной коре и различные шаблоны в двусторонней нижней лобной извилине.

Резюмируется, что детки с более сильной нервной реакцией на детский лепет в этих областях также лучше запоминали слова. Дальнейший анализ связал эти нейронные реакции с различиями в родительском тоне между детской и обычной речью.

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