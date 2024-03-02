Венгрия заявила, что ей не нужен транзит газа через Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал резонансное заявление. Оно прозвучало на полях Дипломатического форума в Анталье.

По словам дипломата, его стране не нужен транзит газа через Украину.

Было сказано: «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом».

Он добавил: «Поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен».

Впрочем, министр уточнил: «Но чем больше источников, тем лучше. Поэтому мы открыты для дискуссии».

Ранее стало известно, сколько газа и угля осталось у Украины.