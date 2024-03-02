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Новости > Венгрия заявила, что ей не нужен транзит газа через Украину

Венгрия заявила, что ей не нужен транзит газа через Украину

Александр Панько
02.03.24 15:25
143
Венгрия заявила, что ей не нужен транзит газа через Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал резонансное заявление. Оно прозвучало на полях Дипломатического форума в Анталье.

По словам дипломата, его стране не нужен транзит газа через Украину.

Было сказано: «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом».

Он добавил: «Поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен».

Впрочем, министр уточнил: «Но чем больше источников, тем лучше. Поэтому мы открыты для дискуссии».

Ранее стало известно, сколько газа и угля осталось у Украины.

Тэги: газ, Украина, мир, экономика, Венгрия, транзит

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