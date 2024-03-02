Футбольные чиновники заблокировали введение синей карточки

Футбольные чиновники выступили против идеи введения синей карточки. Об этом информирует Sky News.

Так, позицию озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он сказал: «ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что».

Менеджер добавил: «Мы всегда открыты для рассмотрения идей и предложений. Однако при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции. Синей карточки не существует».

Ранее планировалось, что синяя карточка может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром, после чего этого футболиста будут удаляться с поля на десять минут.

Ранее ученые рассказали, как ставки на спорт влияют на психику.