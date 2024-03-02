В Германии собака съела гениталии своего хозяина

Жуткий случай произошел в Германии. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что в Херне собака отгрызла гениталии своему хозяину, после чего съела их.

Информируется, что жители района Эйкель обратились к копам, пожаловавшись, что им мешает лай собаки.

Прибывшие полицейские попали в помещение и нашли там окровавленного мужчину, у которого отсутствовали гениталии.

Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна и пока не пришел в себя.

При этом следователи не обнаружили следов взлома и беспорядка в доме.

Однако позже выяснилось, что на бедолагу напала его собака, которая отгрызла ему гениталии и съела их.

Ранее ученые поведали, почему нужно почаще общаться с собаками.