В Германии собака съела гениталии своего хозяина

Жуткий случай произошел в Германии. О нем пишут местные СМИ.
Сообщается, что в Херне собака отгрызла гениталии своему хозяину, после чего съела их.
Информируется, что жители района Эйкель обратились к копам, пожаловавшись, что им мешает лай собаки.
Прибывшие полицейские попали в помещение и нашли там окровавленного мужчину, у которого отсутствовали гениталии.
Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна и пока не пришел в себя.
При этом следователи не обнаружили следов взлома и беспорядка в доме.
Однако позже выяснилось, что на бедолагу напала его собака, которая отгрызла ему гениталии и съела их.
Ранее ученые поведали, почему нужно почаще общаться с собаками.