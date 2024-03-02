В WhatsApp начали внедрять очень полезную функцию

В мессенджер WhatsApp начали внедрять полезную функцию. Она дает поддержку сообщений из сторонних сервисов.

Так, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.2 выявили меню под названием Third-party chats (сторонние чаты).

Тут есть две кнопки: «Отключить» и «Выбранные приложения».

Какие из приложений поддерживаются, пока не известно.

Ожидается, что WhatsApp не станет самостоятельно подключать чаты из сторонних мессенджеров, а предоставит этот выбор пользовател..

Прогнозируется, что появится возможность связать свой профиль в WhatsApp с Telegram, Instagram и другими мессенджерами и социальными сетями.

В то же время стоит уточнить, что входящие сообщения не будут отображаться в едином списке чатов WhatsApp, а вместо этого будет предусмотрено меню «Сторонние чаты», где отдельным списком будут показаны все связанные с WhatsApp сервисы

Добавим также, что данное нововведение внедряют в связи с требованием в ЕС, согласно которому крупные компании должны добавить в свои сервисы совместимость с другими.

Ранее еще одна весьма интересная функция появилась в WhatsApp.