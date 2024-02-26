Юрий Ворожко: блогер-миллионник умер в бассейне

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus
Германия ведет тайные переговоры с Индией о боеприпасах для Украины, — СМИ
В Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год
В Киеве стартуют трехдневные военные учения
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат
Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности