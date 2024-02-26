Юрий Ворожко: блогер-миллионник умер в бассейне

Кропивницкий блогер-миллионник Юрий Ворожко умер в бассейне, сообщает полиция. Ему было 32 года.

«При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не выявили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил спикер областной полиции.

Фельдшер добавил, что прибыв в бассейн, медики увидели, как инструктор оказывал Юрию Ворожко первую домедицинскую помощь. Медик провел сердечно-легочную реанимацию, она не принесла эффекта. Была зафиксирована смерть Юрия Ворожко.

У Ворожко на ютубе был миллион подписчиков.

Юрий Ворожко снимал ролики, как помогает социально уязвимым гражданам.

2 месяца назад Юрий Ворожко опубликовал на нем видео, заявив, что оно последнее. В нем Юрий Ворожко на русском языке обратился к своим российским подписчикам, заявив, что больше не хочет снимать для них русскоязычный контент, а создает новый канал, который будет вести на украинском.