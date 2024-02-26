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Новости > Кеннет Митчелл: умер звезда «Капитана Марвел»

Кеннет Митчелл: умер звезда «Капитана Марвел»

Агата Кловская
26.02.24 20:07
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Кеннет Митчелл: умер звезда «Капитана Марвел»
Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчелл. Ему было 49 лет, сообщает CNN со ссылкой на заявление семьи
 
В 2019 году у канадского актера диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Как отмечает издание, в последние годы состояние здоровья Кеннета Митчелла постепенно ухудшалось.
 
Кеннет Митчелл снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли Аурелио в сериале «Звездный путь: Дискавери», а также Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».

Тэги: Кеннет Митчелл

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