Кеннет Митчелл: умер звезда «Капитана Марвел»

Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчелл. Ему было 49 лет, сообщает CNN со ссылкой на заявление семьи

В 2019 году у канадского актера диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Как отмечает издание, в последние годы состояние здоровья Кеннета Митчелла постепенно ухудшалось.

Кеннет Митчелл снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли Аурелио в сериале «Звездный путь: Дискавери», а также Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».