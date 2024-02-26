Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, это может втянуть его страну в войну с Россией. Об этом сообщает RND.

«Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus). Поэтому это не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне», — сказал Шольц.

Он пояснил, что ракеты Taurus — это оружие очень дальнего действия, и «то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии».

«Это знает каждый, кто имел дело с этой системой», — добавил канцлер.

Шольц отметил, что он «очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus».

«Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии», — отметил он.

Напомним, в Бундестаге хотят призвать правительство передать Украине дальнобойное оружие.