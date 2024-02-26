Украина догнала Россию по количеству производства аналогов «Шахедов»

В 2024 году Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136. Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

«На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России», — отметил он.

Также Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов «Шахедов», так и в производстве других ударных беспилотников.

«То, что на России взрывается — это все наше», — отметил министр.

Комментируя вопрос о параметрах идентичности украинских дронов-камикадзе к российско-иранским, Камышин заявил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия, и по другим техническим параметрам«.

Напомним, Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов».