Страны ЕС и НАТО таки могут отправить своих военных в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резонансное заявление. Прозвучало оно после заседания правительства и Совета безопасности страны.

Чиновник сказал, что сейчас отдельные страны ЕС и НАТО обдумывают возможность отправить своих военных в Украину.

Сделать это могут на основе двусторонних договоренностей.

Как известно, сегодня в Париже проходит совещание, на котором члены ЕС и Альянса будут обсуждать ситуацию в нашей стране.

Он отметил: «Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада в Украине провалилась».

Глава правительства добавил: «Я хочу быть к нему конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже».

Роберт Фицо поведал: «Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят в Украину своих военных».

Ранее мы писали, что Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.