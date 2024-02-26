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Новости > Британцы рассказали, как чистить зубы правильно

Британцы рассказали, как чистить зубы правильно

Александр Панько
26.02.24 16:37
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Британцы рассказали, как чистить зубы правильно

Специалисты из The Drinking Water Inspectorate, DWI в Великобритании, которая занимается инспекцией питьевой воды, поведали, как чистить зубы правильно. Появились рекомендации экспертов.

Они говорят, что использовать воду из-под крана в данном процессе может быть небезопасно из-за высокого содержания в ней металлов и недостаточной свежести.

Информируется о том, что во многих старых (или частных) домах вода поступает в краны из резервуаров для хранения, расположенных на крыше или чердаке.

По их словам, подобные накопительные баки изготавливаются из традиционных металлов, которые со временем могут ржаветь, что приводит к попаданию в воду кусочков металла в незначительных количествах.

Подчеркивается, что резервуары также должны соответствовать ряду строгих стандартов, таких как наличие фильтров для предотвращения попадания паразитов в воду и отсутствие вблизи источников тепла, которые могут привести к ускоренной порче воды.

Поясняется, что использование воды из-под крана для чистки зубов может повышать риск попадания в организм металлов, таких как медь и свинец (в странах Европы некоторые дома снабжаются водой через свинцовые трубы).

Резюмируется, что подобная интоксикация негативно влияет на общее состояние организма и ведет к развитию различных заболеваний. Воду из-под крана не рекомендуется использовать при приготовлении пищи, поскольку даже ее кипячение не полностью устраняет возможные частицы металлов.

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Тэги: вода, зубы, здоровье, мир

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