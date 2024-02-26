Президент Чехии дал неутешительный прогноз по поводу окончания войны в Украине

Украинско-российская война не закончится в ближайшем будущем, потому что ни Россия, ни Украина не могут достичь поставленных целей. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает местное радио Czech Radio.

«Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано», — отметил глава чешского государства.

Глава Кремля Владимир Путин после вероятного переизбрания на нелегитимных «выборах» будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей — полного контроля над оккупированными регионами, «особенно над Донбассом», предполагает Павел.

Он предполагает, что взаимная усталость от конфликта, вероятно, приведет к переговорам между Украиной и Россией. Вместе с тем Киев регулярно заявляет, что не будет садиться с Москвой за стол переговоров, потому что та не способна выполнить требования о выводе войск с украинских территорий.

Напомним, в Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год.