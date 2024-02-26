Названа еще одна польза средиземноморской диеты

Эксперты из института в Италии, который занимается исследованиями в области нервных и психических заболеваний C. Mondino National Institute of Neurology Foundation, поведали о пользе средиземноморской диеты. Появились данные их работы.

Ученые говорят, что она снижает риск развития депрессии у женщин в возрасте от 65 до 74 лет.

В проведенном эксперименте приняли участие 325 мужчин и 473 женщины, 60% из которых были в возрасте от 65 до 74 лет.

Сообщается, что около 20% добровольцев демонстрировали симптомы депрессии.

С целью узнать, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье, итальянцы собрали информацию о пищевых привычках участников, в частности, о количестве употребляемой ими рыбы, овощей, фруктов, морепродуктов и полезных жиров.

Выяснилось, что увеличенная доля рыбы в рационе была связана со снижением риска развития депрессии у мужчин и женщин (в совокупности) на 44%.

После стратификации по полу оказалось, что употребление камбалы, форели, морского леща, трески, хека и окуня может снижать вероятность развития этого расстройства у женщин на 62%.

Подчеркивается, что с каждым дополнительным граммом употребляемой рыбы риск депрессии в целом снижался на 2% у женщин, но не у мужчин.

Информируется о том, что у женщин при употреблении трех и более порций рыбы в неделю наблюдалось дополнительное снижение вероятности депрессивного расстройства на 70%. В отношении мужчин такой связи не было выявлено.

Поясняется, что подобные различия могут быть обусловлены более высокой распространенностью у женщин дефицита витамина D, который устраняется при средиземноморской диете.

Уточняется, что повышенное поступление омега-3 жирных кислот с пищей (жирной рыбой) защищает не только от депрессии, но и от психозов: это связано со способностью омега-3 поддерживать формирование и функционирование мембран клеток головного мозга.

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