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Новости > Умер одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд

Умер одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд

Александр Панько
26.02.24 13:31
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Умер одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд

В понедельник, 26 февраля, в возрасте 87 лет скончался одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд. Об этом информировали в поместье Уоддесдон.

Было сказано: «Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям».

Справка:

Джейкоб Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963-м году. Он стал одним из создателей Группы страховых компаний.

В 2002-м году толстосум был удостоен «Ордена Заслуг» от тогдашней королевы Елизаветы II.

Ранее появился материал «На смерть Ротшильда».

Тэги: мир, экономика, финансы, Джейкоб Ротшильд

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