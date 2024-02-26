Умер одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд

В понедельник, 26 февраля, в возрасте 87 лет скончался одиозный британский финансист Джейкоб Ротшильд. Об этом информировали в поместье Уоддесдон.

Было сказано: «Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям».

Справка :

Джейкоб Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963-м году. Он стал одним из создателей Группы страховых компаний.

В 2002-м году толстосум был удостоен «Ордена Заслуг» от тогдашней королевы Елизаветы II.

Ранее появился материал «На смерть Ротшильда».