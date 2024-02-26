Генсек ООН сделал таинственное заявление

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал резонансное заявление. Оно прозвучало в Женеве на открытии 55-й сессии Совета по правам человека.

Он сказал: «Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности».

Чиновник добавил: «Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов – это риск хаоса».

Ранее генсек ООН признал реальность угрозы ядерной войны.