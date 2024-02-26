В ближайшие дни украинцев ждет вполне весенняя погода

В Украине в ближайшие дни ожидается приятная погода. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

По словам экспертов небесной канцелярии, во вторник, 27 февраля, будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой областях прогнозируют 1-6 тепла, днем плюс 11-16. На остальной территории нашей страны ночью от 4 мороза до 1 тепла, а днем плюс 5-10, в Одесской области и в Крыму прогреется до 14 тепла.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, а днем 7-9 тепла.

В среду, 28 февраля, по всей стране будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в западных областях и южной части местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.

В восточных областях ночью прогнозируют 2-7 мороза, а днем 2-7 тепла. В западных областях ночью плюс 1-6, а днем 10-15 тепла, на Закарпатье до плюс 18. На остальной территории Украины ночью от 3 мороза до 2 тепла, а днем плюс 5-10.

В украинской столице послезавтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, а днем 6-8 тепла.

Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут.