Ситуация с электричеством в Украине: актуальная информация

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации на понедельник, 26 февраля, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается о том, что из-за боевых действий и по другим причинам без света в нашей стране остаются 364 населенных пункта.

Увы, есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Уточняется, что в результате боевых действий остаются без напряжения 42,8 тысяч потребителей в 77 населенных пунктах Донецкой, 26 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах Херсонской, 16 тысяч потребителей в Харьковской, 3,7 тысячи потребителей в Запорожской, 3,8 тысячи потребителей в 63 населенных пунктах Сумской области и 1,1 тысячи потребителей в 18 населенных пунктах Черниговской областях.

Сказано, что за последние сутки из-за боевых действий обесточены почти шесть сотен потребителей в Днепропетровской области, а ночью обстрелам подверглись пять населенных пунктов в Харьковской области, продолжается осмотр повреждений.

Кроме этого, по технологическим причинам в Запорожской области без света 2,6 тысяча потребителей, в Кировоградской – 870 потребителей.

Указывается, что линия 330 кВ, питавшая Запорожскую АЭС, также пока остается обесточенной: после обстрелов России с 20 февраля она соединена с ОЭС Украины одной ВЛ 750 кВ – ЕР.

Есть информация, что за сутки энергетики возобновили электроснабжение примерно 27 тысячам потребителям, в частности в десяти населенных пунктах, обесточенных из-за боевых действий в Донецкой области, 1,2 тысячам абонентам в Сумской области, ста семьям в Запорожской, 1,6 тысячам потребителей в Харьковской области.

Энергетикам удалось вернуть свет более 9,3 тысячам потребителей в Херсоне, которые были без него после предыдущих вражеских атак. Таким образом, количество обесточенных потребителей там уменьшилось до 3,3 тысяч.

В Запорожской и Сумской областях возобновлено энергоснабжение 2,7 тысячам потребителей и 900 потребителей соответственно, которые были обесточены из-за технологических нарушений.

Резюмируется, что в Яворивском районе Львовской области из-за технологических нарушений в системе газоснабжения временно отключены от газа более сотни жилых домов.

Ранее украинцам рассказали о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.