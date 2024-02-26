Германия ведет тайные переговоры с Индией о боеприпасах для Украины, — СМИ

Германия ведет конфиденциальные переговоры с Индией о закупке через посредников снарядов для Украины. Об этом заявило немецкое издание Der Spiegel.

СМИ добавляет, что в Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов. Переговоры проводятся тайно, потому что Индия пытается поддерживать дружеские отношения с Москвой.

Издание предполагает, что подобные соглашения в интересах Украины возможны, в частности, с арабскими странами. Некоторые из них имеют большие запасы боеприпасов. Опрошенные журналистами эксперты считают, что возможности выпуска боеприпасов есть на Балканах и некоторых странах Африки.

Германия и Индия не комментировали информацию о возможных переговорах.

Напомним, Боррель призывает Европу проснуться, пока не поз дно.