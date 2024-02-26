Поляки планируют 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной 1 марта. Об этом сообщает RFM24.

Перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов намерены вновь заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуску и Корчевой. Не исключено, что протест будет охватывать и доступ к переправе в Медике.

Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы. Они требуют возобновить обязательства украинских перевозчиков получить разрешение с ноября 2023 года.

Напомним, в Польше неизвестные вскрыли и высыпали три украинских зерновоза.