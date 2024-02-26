Буданов рассказал, как россияне готовят «Майдан-3»

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции «Майдан-3» является посеять мнения о нелегитимности украинских властей внутри страны, однако эта операция проваливается.

По словам Буданова, это «максимально дорогая» операция для россиян, но она уже проваливается, потому что украинской стороне «известно все, что они затеяли».

Буданов отметил, что в рамках этой операции россияне спланировали создать ситуацию, в которой можно подвергнуть сомнению легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятия решений в целом в Украине.

«После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную „смуту“ в украинском обществе и двоякость принятия решений (то же будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем. Вот в этом вся суть — их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения», — отметил Буданов в кулуарах конференции «Украина. Год 2024».

Напомним, Буданов не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.