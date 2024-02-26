Эндокринолог рассказала о вреде кофе

Российский эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде кофе. Ее слова цитируют местные СМИ.

По словам медика, чрезмерное употребление этого напитка может сделать кости менее крепкими.

Дело в том, что в кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция.

Она поведала: «Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится».

Поясняется: «Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц».

Было сказано о том, что когда в организм начинает поступать меньше кальция, активизируются паращитовидные железы, вырабатывающие паратгормон, и уровень этого вещества в организме повышается.

Она информировала: «Основная функция паратгормона – обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими».

В связи с этим эксперт советует ограничивать употребление кофе для сохранения здоровья костей и зубов.

Сообщается: «Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве».

Впрочем, специалист поведала, что полностью отказываться от данного напитка не нужно.

Резюмируется: «Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет».

Ранее стало известно, риск каких заболеваний снижает кофе.