Зеленский признал, что сейчас «не все идет по плану»

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет разглашать никаких деталей плана действий Вооруженных сил Украины, потому что чем меньше людей знает об этом плане, тем скорее наступит победа.

«Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно — наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», — заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье.

Президент признал, что действительно «не все идет по плану и не все зависит от нас».

Он пояснил, что некоторые вещи зависят от Украины, а некоторые вещи зависят от партнеров, поэтому есть «затягивание тех или иных процессов».

«Главное — иметь план. И этот план есть», — заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский озвучил потери ВСУ в войне.