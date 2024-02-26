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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат

Александр Панько
26.02.24 10:32
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 26 февраля.

Сообщается, что погибли уже 410 700 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 555 танков, 12 478 боевых бронированных машин, 9 993 артиллерийские системы, 1 000 РСЗО, 686 средств ПВО, 340 самолетов, 325 вертолетов, 7 707 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 910 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 037 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 580 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский озвучил потери ВСУ в войне.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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