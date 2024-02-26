Буданов не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы для российских оккупантов в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться Крымским мостом. Об этом заявил в Telegram в воскресенье, 25 февраля.

«Война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять — с оккупации украинского Крыма. Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии.

«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Поставленные задачи выполнены», — отметил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под огневым влиянием ВСУ.

«Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым Крымским мостом», — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост еще ждут сюрпризы.